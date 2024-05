Barcellona, Vitor Roque è un caso da oltre 60 milioni di euro: i rumors dalla Spagna sul Napoli

degli ultimi anni.convinto dal presidente Joan Laporta a rimanere alla guida della squadra dopo aver annunciato l’addio lo scorso gennaio a seguito della pesante sconfitta interna contro il Villarreal,e, nell’ordine, è costata anche la pesante sconfitta nella finale di Supercoppa sempre contro i blancos di Ancelotti e successivamente l’eliminazione da Coppa del Re (per mano dell’Athletic Bilbao) e Champions League (avanti il PSG nonostante il successo blaugrana all’andata in Francia). Sport e Mundo Deportivo parlano di una rivoluzione estiva in arrivo sul mercato, con diversi giocatori bocciati e l’intenzione di mettere le mani su almeno 3-4 nuovi titolari, con un particolare focus per difesa e centrocampo., dai quali dovranno arrivare le risorse necessarie per rinforzare la squadra senza perdere di vista i rigidi parametri imposti dal Fair Play Finanziario della Liga,Arrivato a gennaio dopo i colpi ed i gol mostrati con la maglia dell’Athletico Paranaense - 28 i centri in 81 partite - e con le stimmate del talento destinato ad esplodere in Europa,nemmeno uno scampolo in Champions League e pure negli appuntamenti di cartello dell’ultimo si è letteralmente eclissato: basti pensare chesenza mai essere preso in considerazione come cambio in corsa. Un po’ poco, troppo poco anche se si tratta di un classe 2005 ancora a corto di esperienza con gli automatismi della squadra e le insidie di un calcio differente da quello brasiliano. Tanto cheper una situazione che non era stata messa in preventivo., la scelta di anticipare il trasferimento di 6 mesi rispetto al previsto per stoppare le mosse della concorrenza, ma a conti fatti Xavi sembra avere altri piani, visto che a turno si sono avvicendati Ferran Torres e Joao Felix come alternative all’intoccabile Robert Lewandowski.nel gruppo e i rumors su una possibile partenza in prestito alla riapertura del mercato. Da qui: “Vitor ha bisogno di minutaggio e nessuno capisce perché non gli venga concesso.(ds del Barcellona). Abbiamo rifiutato offerte di ingaggio doppie rispetto a quanto percepisce al Barcellona e, perché il club che lo ingaggerebbe, non essendo proprietario del cartellino, non avrebbe interesse a valorizzarlo”.- Parole forti che non contribuiranno a rassenerare il clima intorno al giocatore e nello spogliatoio del Barcellona, già messo a repentaglio dalla reazione rabbiosa del presidente Laporta sulle tribune dello stadio del Girona in occasione della sconfitta per 4-2 di sabato scorso che ha aritmeticamente consegnato la Liga al Real Madrid. Le dichiarazioni di Cury rischiano di creare una pesante spaccatura coi vertici blaugrana, che dovrà ora interrogarsi sulla migliore soluzione possibile per non disperdere un investimento importante in tempi non facili per il club dal punto di vista economico., alla caccia di un sostituto per il partente Victor Osimhen.