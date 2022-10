L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter: “Lo stato di forma non è significativo. L’Inter ha un sistema difensivo molto forte e un modulo diverso rispetto a quelli affrontati fin’ora. Inzaghi lavora bene in attacco, ha due punte e in Spagna è difficile trovare qualcuno che giochi così. E’ un avversario forte, difficile da affrontare“.