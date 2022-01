Alla vigilia della partita col Maiorca, l'allenatore del Barcellona Xavi: "Sia lui che Haaland sono due ipotesi". Il tecnico poi ha preferito concentrarsi sull'ultimo arrivato in casa blaugrana: "Ferran Torres è un giocatore professionale, ha la mentalità giusta e l'impegno che serve. In attacco può ricoprire tre ruoli, ci aiuterà molto".- Sul contratto in scadenza di Dembelé Xavi ha detto: "Nonostante la situazione economica, il Barça è il miglior club al mondo".