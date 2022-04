Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha commentato la clamorosa sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Eintracht Francoforte che è costata l'eliminazione dall'Europa League. Queste le sue parole in sala stampa riportate dal Mundo Deportivo: "Alla fine ci abbiamo provato in modo eroico. Abbiamo segnato due gol, ma non siamo stati in grado di attaccare nel migliore dei modi. Non abbiamo giocato bene come in altre partite e loro sono stati molto bravi in contropiede. Prima hanno conquistato quel rigore e poi hanno fatto un gran gol approfittando di un nostro sciocco errore sulla destra. Ora dobbiamo puntare su LaLiga. È un peccato perché in questa competizione riponevamo delle speranze".



Fallimento?

"Non è un fallimento. Ci abbiamo provato. È deludente perché avevamo grandi speranze e abbiamo messo tutto in campo, ma alla fine ha vinto l'Eintracht. È una competizione e se c'è stato un fallimento impareremo da questo. L'obiettivo è sempre stato qualificarci alla prossima Champions League e questo adesso può avvenire attraverso LaLiga".



Il pubblico?

"L'atmosfera non ci ha aiutato. Ci aspettavamo circa 70.000 o 80.000 tifosi catalani e ciò non è successo. Sembrava una finale con metà tifoseria di una squadra e metà dell'altra. Penso che il club stia controllando cosa è successo".