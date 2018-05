Xavi a ruota libera su Barcellona e Real Madrid. L'ex centrocampista blaugrana ha parlato così a El Penalti su Radio Estel: "Il Real ha un dna vincente, ma il Barça dorme sugli allori. Sono diversi anni che non azzeccano i rinforzi giusti. Chi si occupa di mercato non sa che pesci pigliare e questo, alla fine, si paga. Al Real gira tutto a favore. Giocatori avversari infortunati come Neymar, Robben e Boateng. Poi gli arbitri... In finale si fa male anche il giocatore più importante del Liverpool... I portieri di Bayern e Liverpool con le loro papere... Sembra che dietro ci sia qualche atto di stregoneria. Sembra che il Barça vinca dei titoli, ma nel frattempo gli altri vincono le Champions!".