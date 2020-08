Sono stati recuperati i corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, che erano a bordo del barcone sul quale si é sviluppato un incendio seguito da un'esplosione. Altri due risultano tuttora dispersi, riferisce l'Ansa. I feriti sono cinque: due sono stati portati all'ospedale di Catanzaro con gravi ustioni, mentre altri 3 sono ricoverati a Crotone, dove si trovano anche i due finanzieri feriti mentre stavano tentando di portare soccorso. Stavano soccorrendo i migranti quando l'imbarcazione è esplosa: la deflagrazione ha causato la frattura di una gamba e l'altro per ustioni. Presso il Centro di accoglienza di Crotone sono state trasferite invece dodici delle persone che si trovavano a bordo della imbarcazione esplosa.



Nella foto Ansa, si vede il fumo provocato dall'incendio del barcone. In spiaggia, i bagnanti proseguono i giochi in acqua e le passeggiate sul bagnasciuga. Fino a quando le nostre coscienze potranno continuare a sopportare una situazione così disumana?