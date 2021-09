L'Inter vuole blindare Nicolò Barella. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è stato un primo contatto tra Piero Ausilio e l'agente del centrocampista sardo, Alessandro Beltrami, per fissare un appuntamento dove discutere del rinnovo, con il contratto del classe '97 in scadenza nel 2024. Pronti 4,5 milioni di euro più bonus, con l'entourage del calciatore che vorrebbe qualcosa in più. Ma una cosa è certa: l'Inter vuole costruire il suo futuro sull'ex Cagliari.