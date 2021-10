. In un'che torna a vincere pure a San Siro, lasciandosi alle spalle le scorie polemiche del finale di partita contro la Juventus e che dà continuità al successo infrasettimanale contro l'Empoli,Perni insostituibili di un centrocampo che si conferma reparto fondamentale per gli equilibri di una squadra alla ricerca di continuità di prestazioni - anche all'interno della stessa partita - e di nuove certezze. In attesa che la crescita delle ultime uscite si confermi nel tempo,L'intesa verbale, per un rinnovo fino a giugno 2026 e un ingaggio a salire che gli consentirà di raddoppiare le cifre attualmente percepite, è un dato di fatto. La fumata bianca è davvero dietro l'angolo e con essa l'ufficialità:, ben 7 (un record), e anche nella ripresa ci ha messo lo zampino, dando il la all'azione del raddoppio, rifinita da Dumfries e conclusa da Correa., protagonista anche quest'oggi di una prestazione da grande direttore d'orchestra. Insostituibile per come interpreta il ruolo del playmaker davanti alla difesa e per l'assenza in organico di una vera e propria alternativa,. In scadenza a giugno e, per quanto desideroso di proseguire la sua avventura a Milano,Brozovic percepisce attualmente 3,5 milioni di euro e vorrebbe salire fino a circa 5/5,5 mentre la proposta diè più bassa. Come se non bastasse, l'ad nerazzurrodel caso: solo una strategia o ci si prepara anche all'ipotesi peggiore, ossia di perdere il calciatore a parametro zero al termine della stagione?- Un problema eventualmente futuribile, mentre quelli strettamente più attuali per Inzaghi risiedono nell'Perso a tempo indeterminato Eriksen, l'allenatore dell'InterL'ex trequartista del Milan si conferma giocatore prezioso in fase di non possesso e come soluzione da sfruttare sui calci piazzati, ma la bontà delle scelte negli ultimi 30 metri continua ad essere un limite. Sensi, Gagliardini, Vecino e pure il redivivo Vidal di questo inizio di stagione non possono essere, per questioni tecniche e fisiche, la soluzione a tutti i mali., economicamente compatibili con l'attuale momento di sofferenza a livello societario.del Cagliari sono alcuni dei profili vagliati sul fronte italiano, mentre, che al Manchester United continua a non essere preso in considerazione, può diventare un'idea percorribile solamente con la formula del prestito e con un contributo significativo del club inglese al pagamento dell'ingaggio.