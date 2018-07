Una nuova idea tattica e una grande sofferenza numerica mostrata nelle prime uscite stagionali. L'Inter 2018/19 è ancora un cantiere a cielo aperto e sebbene grossi passi avanti siano stati fatti per completare l'organico a disposizione di Luciano Spalletti servono ancora dei tasselli importanti. Chiuso il colpo Vrsaljko, la grande urgenza è quella di garantire almeno un colpo di grande livello a centrocampo.



BARELLA L'UOMO GIUSTO - Un colpo alla Nainggolan, ma che possa anche essere più futuribile e avere ampi margini di crescita. Un colpo alla Nicolò Barella centrocampista del Cagliari classe '97 con già due stagioni ad alto livello in attivo in Serie A con il club sardo e che, forse a sorpresa, ha già numeri paragonabili proprio a quelli del centrocampista belga acquistato ad inizio mercato dalla Roma. In fase offensiva nell'ultima stagione Barella ha avuto una precisione al tiro maggiore rispetto a Nainggolan (47,8% contro 28,3%) mentre il belga ha un numero di occasioni create maggiori (50 a 34). In fase difensiva Barella ha numeri ampiamente superiori per contrasti e intercetti mentre Nainggolan ha maggior precisioni nei passaggi nella metà campo offensiva (76% a 68%). Numeri che indicano due giocatori molto simili, ma altrettanto pronti per fare la differenza.



IL PUNTO - Nelle ultime amichevoli Luciano Spalletti ha evidenziato come a centrocampo manchi ancora qualcosa e sebbene Asamoah adattato nel ruolo abbia reso al meglio, un acquisto dovrà essere chiuso nel più breve tempo possibile. In quest'ottica l'Inter per Barella è già a buon punto con il Cagliari che ha chiuso il colpo Bradaric e ha aperto all'opzione prestito (molto oneroso) con diritto di riscatto. Cifra totale? 27 milioni di euro con l'accelerata decisiva che sarà data nel corso della prossima settimana.