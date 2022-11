All’attivo non ci sono solo i 5 gol segnati finora (sei, se contiamo quello importantissimo di Barcellona), Nicolò Barella è tanto tanto altro per l’Inter targata Inzaghi. Secondo le statistiche Opta, infatti, l’ex Cagliari è il centrocampista che ha creato più azioni da gol per la sua squadra. In Serie A nessuno ha finora saputo fare quanto o più di lui. Un dato che conferma quanto Barella sia importante nell’economia del gioco di Inzaghi.