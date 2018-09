Nicolò Barella vuole conquistare San Siro. Una notte da grande per sentirsi più che mai all'altezza, dopo ormai più di un anno da leader di un Cagliari che si coccola il suo talento migliore. Niente male per un ragazzo del 1997, 21 anni e non sentirli, Barella corre verso un top club con il Milan che lo aveva già messo nel mirino per ammissione dello stesso Gattuso, la Juventus che lo ha sempre seguito scegliendo però di non affondare il colpo, senza sottovalutare il Napoli e soprattutto le piste straniere (dal Monaco al Dortmund, lo seguono in tante).



LUCI A SAN SIRO - Barella sarà naturalmente titolare nel Cagliari che sfiderà l'Inter domani sera al Meazza. Tappeto rosso(blù) e voglia di stupire. Prevista anche la presenza del suo agente Beltrami, lo stesso di Radja Nainggolan che ha condotto l'operazione Ninja in estate e aveva avviato i dialoghi con l'Inter anche per Barella, prima della virata netta e decisa sul belga. A San Siro ci sarà ovviamente Piero Ausilio, ds nerazzurro che ha già in agenda un incontro informale con Beltrami. Una delle tante occasioni per tenersi sempre informati: l'Inter voleva bloccare Barella da gennaio scorso, Giulini ha resistito e oggi lo valuta ben più di 30 milioni. L'idea nerazzurra per il futuro è di studiare una soluzione che comprenda contropartite tecniche, anche più di una; al momento non c'è alcun accordo ma un apprezzamento importante. Conquistare San Siro però può essere il miglior biglietto da visita per accelerare, un Barella da febbre del sabato sera. Perché dipende anche, soprattutto da lui.