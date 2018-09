Un’altra prova sontuosa dopo quella con l’Inter.si ripete, anche contro il Cagliari. Tra i migliori in campo coi nerazzurri (46 passaggi e 7 lanci positivi, i migliori numeri della sua squadra,), tra le note positive anche del match della Sardegna Arena di ieri. Marco Giampaolo in Andersen ha trovato a tutti gli effetti un nuovo titolare della sua difesa a quattro., ha detto recentemente di lui l’allenatore della Sampdoria. Ha sempre giocato finora, facendo sedere in panchina Lorenzo Tonelli e Omar Colley: gli ultimi due ruotano, Andersen no, è già il pilastro della nuova Sampdoria., 5 minuti contro l’Udinese, ma per la prima prestazione ‘vera’ Giampaolo ha atteso Atalanta-Sampdoria del 3 aprile. Era un incontro cruciale, con due squadre che si giocavano l’Europa: vinse la Sampdoria, Andersen giocò 90 minuti salvo poi essere nuovamente messo da parte per tre incontri.. 6 partite su 6 in campionato, una su una in Coppa Italia: Giampaolo non rinuncia al baby danese,grazie alla regia di Riccardo Pecini., ha detto Giampaolo. I precedenti sicuramente sorridono ad Andersen: la Sampdoria negli ultimi ha forgiato giocatori come, solo per fare tre nomi. L’Inter nel match di Marassi dello scorso weekend è rimasta colpita dalle qualità del difensore danese, che ha limitato Icardi per i 90 minuti di gioco. Ma il club nerazzurro non è il solo sulle tracce di Andersen,. Ilè vigile sul centrale della Sampdoria, ma c'è anche il, club sempre attenti ai giovani talenti del nostro campionato, così come. La Sampdoria al momento si coccola il proprio centrale ed è consapevole che di questo passo il@AleCosattini