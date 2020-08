Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv al termine della partita vinta 2-0 dai nerazzurri contro l'Atalanta: "Grandissima prestazione di tutta la squadra e quindi anche dei singoli. Il mister l'ha preparata benissimo, noi l'abbiamo interpretata come dovevamo e abbiamo meritato di vincere".



SUL PRIMO ANNO DI INTER - "Il voto non lo do, datelo voi. Stagione positiva, grande campionato, siamo cresciuti tanto tutti quanti. Conte ci ha inculcato la mentalità vincente. Io ho dato tutto quello che avevo, sono felice".



SULL'EUROPA LEAGUE - "Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti anche in Champions. Ora scenderemo in campo per vincere: siamo l'Inter, con una società abituata a vincere e anche un allenatore abituato a vincere".