Franco Baresi, ex capitano milanista, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "L’inizio è impegnativo, ma prima o poi bisogna incontrarle tutte. È un bell’inizio, andremo a Napoli dove ritroveremo Ancelotti, poi ci sarà la Roma in casa. Avremo anche modo di valutare come staremo. A ottobre ci sarà il derby, poi a novembre la Juventus, ma il Milan deve pensare sempre in grande ed essere ottimisti. Esordio a San Siro? Bisogna partire bene con una vittoria per avere poi la fiducia per andare avanti”.



Sul cambio di proprietà: “Con Elliott le prospettive sono molto buone. Il fondo è entrato in modo deciso, vuole riportare il Milan in alto, quindi lasciamolo lavorare”.



Sul Milan di Gattuso: “La squadra è buona e solida. La concorrenza è tanta in campionato, ma il Milan è il Milan e dobbiamo essere fiduciosi”.