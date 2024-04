Bari a rischio Serie C: numeri horror e calendario difficile, ma Iachini resta al suo posto

Per ora resta., la famiglia De Laurentiis ha deciso di confermare l'ex tecnico di Sampdoria e Palermo nonostante la sconfitta contro il Como, la sesta nelle ultime otto giornate. Secondo quanto riporta Sky Sport, allenatore della Primavera, ma dopo un confronto interno si è deciso di continuare con l'attuale guida tecnica, che da quando è subentrata a inizio febbraio all'esonerato Pasquale Marino ha conquistato solo 8 punti in 10 partite.

Con cinque giornate ancora da giocare, il Bari è al 17esimo posto con 35 punti, due in più dell'Ascoli, l'ultima squadra a retrocedere., che ieri ha perso il match del Tardini contro il Parma. I numeri sono impietosi,dall'1-0 alla Feralpisalò griffato da Sibilli,ieri out per squalifica,dove tornerà sabato prossimo per sfidare il Pisa, squadra che sogna il playoff (distanti un solo punto).

I tifosi, anche ieri presenti in 500 al Sinigaglia, sono sul piede di guerra,(sfumata contro il Cagliari per il gol di Pavoletti), nonostante una tifoseria da Champions League. Ieri Iachini è tornato alla difesa a tre e si è affidato all'esperienza di Aramu (0 gol in campionato) e Bellomo (alla seconda partita da titolare e senza reti all'attivo), ma non è bastato. La squadra è sembrata slegata, spaccata in due. Senza equilibrio e con poche trame offensive.(peggio hanno fatto solo Spezia e Lecco con 31), Puscas, che ha ritrovato la via della rete dopo un mese, ha fallito due buone occasioni, dimostrando ancora una volta di non essere il trascinatore che serve.

La Serie C è un rischio, il calendario non promette nulla di buono. Dopo il Pisa,. Poi la fine di una stagione da dimenticare. L'esito è ancora sconosciuto: salvezza, playout e retrocessione, in un mese il Bari si gioca il futuro.