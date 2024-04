Serie B, LIVE dalle 14: subito Como-Bari, Cremonese e Sampdoria in campo. Chiudono Spezia e Parma

Dopo il successo del Catanzaro sul Modena,Illotta per un posto ai playoff e cerca 3 punti contro unimmischiato nella battaglia per non retrocedere (attualmente 18°, a -3 dalla salvezza). Ilvuole blindare il 2° posto in casa contro undisperatamente alla ricerca di un successo che manca da 7 gare e che ha trascinato i Galletti al 15° posto, a pari merito con lo Spezia.Altra sfida playoff/playout con laall’assalto del 2° posto occupato dal Como contro la, che ha un solo punto di vantaggio sull’Ascoli terzultimo. Ilvuole accorciare sulla zona playoff contro unache arriva da 7 punti nelle ultime 4 gare e ha riacceso le speranze di salvezza, mentre ladi Pirlo sogni i playoff contro il

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Serie B su DAZN

SEGUI SU DAZN

Segui la Serie B su NOW

SEGUI SU NOW

con ilche cerca punti salvezza contro il, in piena lotta per i playoff; con ilche vuole onorare il campionato contro lae, infine, con la capolista, pronta ad allungare sulle inseguitrici, per blindare la promozione diretta contro unoin lotta per non retrocedere.