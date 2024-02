Bari: accordo con Iachini, niente Cannavaro

Questo matrimonio non s'ha da fare. Non scocca ancora la scintilla tra la famiglia De Laurentiis e Fabio Cannavaro. L'ex difensore, Pallone d'oro e campione del mondo, avrebbe accettato la chiamata del Bari in Serie B. Così come avrebbe fatto lo stesso in precedenza, quando il Napoli aveva esonerato Rudi Garcia per poi optare per il ritorno di Walter Mazzarri.



ARRIVA IACHINI - Il Bari, che ha la stessa proprietà del club campione d'Italia, ha scelto Beppe Iachini. L'ex Fiorentina si è accordato per un contratto fino al termine della stagione e arriva al posto di Pasquale Marino (esonerato dopo la sconfitta per 3-0 nell'anticipo di venerdì scorso sul campo del Palermo), che a sua volta aveva sostituito a stagione in corso Michele Mignani, arrivato a un passo dalla promozione in Serie A sfumata soltanto nei minuti di recupero della finale playoff persa contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Ora la squadra pugliese è quindicesima in classifica con 27 punti, a -5 dalla zona playoff e a +5 dalla zona playout. Sabato pomeriggio è in calendario un turno casalingo contro il Lecco.