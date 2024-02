Bari, UFFICIALE: esonerato Marino. Tutti i nomi per sostituirlo

Redazione CM

Il Bari cambia ancora. La sconfitta contro il Palermo, che ha fatto scivolare i biancorossi al 13esimo posto in campionato, a cinque lunghezze dai playoff, è costata la panchina a Pasquale Marino. Questo il comunicato del club: "SSC Bari comunica di aver sollevato Pasquale Marino dall’incarico di allenatore responsabile della Prima squadra. La Società intende ringraziare il tecnico siciliano per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non".



SECONDO ESONERO - Quello dell'allenatore siciliano è il secondo esonero in stagione. Lo scorso 10 ottobre il Bari aveva salutato Michele Mignani, l'uomo della promozione in Serie B, allontanato dopo il pareggio in trasferta contro la Reggiana: il settimo in nove partite di campionato in cui i biancorossi avevano centrato una sola vittoria.



CHI IN PANCHINA? - Per sostituire Marino, il Bari continua il casting: tra gli allenatori contattati ci sono Ivan Javorcic, ex Venezia e Sudtirol, Moreno Longo, ex Como, Torino e Alessandria, Beppe Iachini, specialista della B, e come anticipato da Calciomercato.com anche Fabio Cannavaro.