In questi giorni è impegnato con l'Under 21, ma Elia Caprile ha già provato l'emozione di essere convocato con la Nazionale maggiore. Per uno stage, certo, l'antipasto di quello che avverrà tra qualche mese. Perché di dubbi sul futuro del portiere del Bari non ce ne sono, visto quello che sta mettendo in mostra in questa stagione di Serie B, in cui è arrivato a 11clean sheet in 30 giornate di campionato. Una scommessa vinta per il club pugliese, che lo ha acquistato la scorsa estate dal Leeds, a cui spetta ancora una percentuale sulla futura rivendita. E Napoli e Benfica, due delle otto migliori squadre d'Europa in questa stagione, sono pronte a darsi battaglia per averlo in estate...