Bari e Cagliari sono pronte a giocarsi l’ultimo dei tre posti disponibili per la promozione in Serie A. Questa sera, infatti, alle ore 20.30 è previsto il ritorno della finale playoff allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese. Solo una delle due formazioni raggiungerà Frosinone e Genoa nella massima serie. Si riparte dall’1-1 dell’andata – firmato Lapadula e Antenucci – con i sardi chiamati forzatamente a vincere per raggiungere il tanto agognato traguardo. Una sfida che, come già sottolineato, vale l’ultimo posto in Serie A. Ma non solo.



LE CIFRE - Infatti, la vittoria dei playoff mette in palio una cifra importante da incassare per la società che uscirà trionfante questa sera. Partendo dalla quota che verrà assegnata per i diritti tv, regolamentate in tal modo dalla Legge Melandri: 50% di quota ripartita in misura identica tra tutte le società partecipanti al campionato di Serie A, 15% di quota sulla base di classifica e punti conseguiti, 10% basato sui risultati negli ultimi cinque campionati, 5% per una graduatoria formata dai risultati sportivi dal ‘46/’47 a oggi, 8% per l’audience certificata da Auditel e un altro 12% sulla base degli spettatori paganti per le sfide casalinghe. La stima ci porta quindi un incasso che si aggira intorno ai 26 milioni di euro – come riportato da Calcio&Finanza - considerando tutti questi fattori.