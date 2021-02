Massimo Carrera, nuovo allenatore del Bari, si presenta in conferenza stampa: "Non conosco la Serie C? Conosco il calcio. Le dinamiche sono sempre quelle, a prescindere dalla categoria. Sono carico e determinato. La situazione la si comprende guardando in faccia la squadra, i discorsi nascono al momento. L'approccio non può e non deve cambiare. Sono cresciuto come allenatore con Antonio Conte, è chiaro che in 5 anni ho assorbito tanto da lui".