"Siamo la coppia più bella del mondo" cantavano oltre mezzo secolo fa Adriano Celentano e Claudia Mori; "siamo la coppia più bella d'Italia" potrebbero parafrasarli oggi Walid Cheddira e Mirko Antenucci. E sì, perché numeri alla mano i due attaccanti del Bari sono attualmente il tandem offensivo migliore dell'intero calcio professionistico nazionale, dalla Serie A alla C.



Nessuna delle cento squadre iscritte ai tre maggiori livelli del pallone italico può infatti vantare una coppia d'attacco più prolifica di quella formata dal giovane italo-marocchino e dall'esperto collega molisano, rispettivamente capocannoniere e suo vice nella classifica marcatori di Serie B.



Dopo otto turni di cadetteria i due galletti hanno realizzato 8 e 5 reti, trascinando il Bari in piena zona promozione. Cifre che se sommate danno un totale di 13, più dei due terzi dei 18 gol complessivi messi fin qui a referto dal Bari. Ma più anche delle intere realizzazioni registrate da ben 16 squadre di B e pari a quelle siglate da Parma e Ternana. In pratica soltanto la capolista Reggina, oltre ovviamente allo stesso Bari, ha segnato di più del tandem biancorosso.



Numeri spaventosi che si dilatano ulteriormente se nel conto si comprendono anche gli assist, con Cheddira che ne ha fornito ben cinque ai compagni e Antenucci che a sua volta ne ha sfornato un altro. Cifre che fanno volare il Bari e che, dopo anni di vacche magrissime, tornano a far sognare anche il suo popolo.