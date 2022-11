Lunga intervista al capocannoniere e Re degli Assist di Serie B Walid Cheddira.L'attaccante del Bari, rivelazione di questo avvio di stagione, ha parlato così ai taccuini di socialmediasoccer.com, cominciato dal soprannome Pasqualino che gli hanno affibiato i tifosi: "So che lo stesso soprannome che era stato dato a Barreto. I tifosi mi hanno baresizzato e quindi mi hanno associato a quello.".Cheddira non si scorda di chi lo ha voluto al Bari: “(Michele Mignani, ndr) mi ha sempre dato fiducia e possibilità di dimostrare, ma devo dire grazie anche alPolito perché la scorsa estate ha puntato su di me nonostante i tifosi chiedessero il famoso attaccante da 15/20 gol. Loro due,De Laurentiis che è sempre accanto al gruppo,Nato a Loreto da genitori marocchini, il 23enne ha scelto di difendere i colori della nazionale maghrebina ma non nasconde il legame con la sua terra natia: "perché sono nato e cresciuto qui. Il mix tra la cultura italiana e quella marocchina che mi hanno tramandato i miei genitori secondo me crea un connubio perfetto che mi ha anche permesso di arrivare dove sono oggi e dove voglio arrivare in futuro. Quello della Nazionale è un sogno. Secondo me rappresentare il proprio Paese è il punto più alto del calcio e farlo al Mondiale sarebbe qualcosa di importantissimo e speciale per me. Vestire la maglia del Marocco e rappresentare 40 milioni di persone mi ha dato una grande responsabilità e mi ha fatto tantissimo onore. Ho trovato un bellissimo gruppo e ora speriamo che possa arrivare la convocazione al Mondiale".Una cavalcata per raccogliere l’assist e concludere con la palla sotto l’incrocio: quello è stato il mio gol più bello, fino ad ora. Però ogni gol ha un suo significato perché per gli attaccanti è sempre bello segnare, anche a porta vuota".Infine Cheddira delinea gli obiettivi stagionali del suo Bari: "Non conta pensare a quello che sarà dopo ma solo di partita in partita.: questa è l’unica promessa che mi sento di fare. Il supporto che abbiamo sempre in casa, ma anche in trasferta dove ci seguono con grande passione, è fondamentale. Noi daremo il massimo e gli chiedo di rimanere sempre uniti perché questo rende per primi orgogliosi noi giocatori“.