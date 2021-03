Prosegue, in calando, la pessima stagione del Bari, che di settimana in settimana sta incontrando difficoltà sempre maggiori. E' chiaro da tempo che il primo posto non sarebbe stato un obiettivo credibile per questa stagione, ma il club di De Laurentiis, in questo momento,Numeri sconcertanti, cui bisogna anche sommare ildell'Avellino e la vicinanza del Catanzaro quarto, a soli quattro punti.i. In primo luogo le difficoltà nel trovare una quadratura dal punto di vista tecnico-tattico, con il cambio in panchina a metà stagione e le scarse risposte del gruppo che in campo è spesso apparso incerto., il giocatore più forte della rosa, che nonostante le buone prestazioni sembra essere entrato incon la società. L'ex capitano della Spal è stato addirittura, nell'ultima chiamata per provare a riaprire il campionato, a ulteriore dimostrazione del fatto che. E non solo in campo. Ora l'unico obiettivo resta il secondo posto, ma anche in quel caso appare complicato pensare a un Bari pronto a lottare per vincere i playoff: la sensazione è che questa stagione sarà destinata a terminare come è iniziata,Ne approfitta il, che con una rete di Giovinco porta a casa tre punti e, a sua volta bloccato sul pareggio dal Grosseto. Lotta per il primo posto che resta quindi apertissima, con le prime tre squadre racchiuse in quattro punti.. Resta vicino anche il, che nonostante il pareggio interno col Mantova sale a quota 54, a -7 dal primo posto. La bellissima sfida a distanza tra le prime quattro resta aperta e coinvolgente e la sensazione è che, oltre alla vincente del girone, possa essere proprio. Ne approfitta invece il, che vince di misura contro la Virtus Francavilla e accorcia sulle squadre che lo procedono ribadendo la propria candidatura a un ruolo da protagonista in questa fase finale del campionato. In zona playoff c'è da sottolineare la, che si porta a +5 sull'undicesimo posto.