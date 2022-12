Davanti a 50mila spettatori Bari e Genoa sono pronte a sfidarsi al San Nicola nell'ultimo turno del girone d'andata di Serie B, che poi sarà anche l'ultimo 2022 per il campionato cadetto.



Una gara che è anche un testa a testa tra due formazioni appaiate al terzo posto a quota 30 punti dietro alle battistrada Frosinone e Reggina.



Tra i pugliesi, Mignani recupera Cheddira, reduce dallo storico mondiale con il suo Marocco. Per i liguri, invece, Gilardino decide di puntare sullo stesso 11 iniziale che la scorsa domenica ha battuto il Frosinone a Marassi con un'unica, clamorosa, novità: al centro dell'attacco non ci sarà il bomber Massimo Coda, lasciato in panchina per scelta tecnica, bensì l'ex di turno George Puscas.



Queste le due formazioni ufficiali:

BARI (4-3-2-1): Caprile; Mazzotta, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Mazzotta, Benedetti; Folorunsho, Botta; Cheddira. A disposizione: Frattali, Antenucci, Salcedo, Terranova, Zuzek, Pucino, Scheidler, Peter, Ricci, Bellomo, Cangiano, Mallamo. Allenatore: Michele Mignani



GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Stoorman; Aramu, Gudmundsson, Jagiello; Puscas. A disposizione: Vodisek, Agostino, Czyborra, Coda, Vogliacco, Sturaro, Ilsanker, Lipani, Badelj, Yalçin, Boci, Galdmaes. Allenatore: Alberto Gilardino



ARBITRO: M. Mariani di Aprilia.