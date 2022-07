Aurelio De Laurentiis aiuta se stesso.



Un importante rinforzo per il centrocampo del Bari starebbe per arrivare dall'altro club di proprietà dell'imprenditore campano.



Il Napoli avrebbe infatti dato il via libera al trasferimento temporaneo in Puglia di un proprio esubero, quel Michael Folorunsho che difficilmente troverebbe spazio alla corte di Luciano Spaletti.



Per il 24enne italo-nigeriano si tratterebbe di un ritorno al San Nicola, dove si è già esibito in C nella stagione 2019-20. Successivamente il ragazzo ha vestito le maglie di Pordenone e Reggina, collezionando complessivamente 61 presenze e 10 gol negli ultimi due campionati di B.