Potrebbe arrivare dalla Sampdoria il prossimo rinforzo per il centrocampo del Bari.



Il club pugliese è infatti ormai ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni di Leonardo Benedetti, mediano classe 2000, reduce da un ottimo campionato in Serie C con l'Imolese, coronato da ben quattro reti.



La formula concordata con i blucerchiati dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto a favore dei galletti con controriscatto per i liguri.