​Alla fine è arrivata la decisione della Lega, che ha trovato l'accordo con l'AIC per la ripresa del campionato.. Tutto pronto per riprendere con i club che, comunque, erano più che preparati alla eventualità del ritorno in campo, confermata per questo weekend. Con il fischio d'inizio sempre più vicino, quindi, si può procedere all'analisi dei tre giorni della Serie C 2020-21, che come sempre sarà in grado di regalare emozioni e sorprese.Questo è probabilmente il girone meno competitivo, nel complesso, tra i tre. Ecco perché due squadre esperte comepartiranno con tutte le intenzioni die guadagnarsi la Serie B senza dover passare dai playoff. La grande sorpresa della stagione, dopo l'ottimo percorso dello scorso anno, potrà essere invece la, ormai alla terza apparizione in Serie C, che proverà a dare continuità a quanto di buono visto nei playoff e nel finale dello scorso campionato., che faranno di tutto per scrivere un'altra pagina di storia sul campo. Al ruolo di outsider rispondono invece squadre come Novara, Renate, ma anche Piacenza, Livorno e Pro Vercelli, che pur partendo attardate rispetto alle favorite potranno dire la loro durante il corso della stagione.Probabilmente favorito resta ilgià protagonista di una buona stagione lo scorso anno. Subito sotto ci sono, la, tutte realtà consolidate che da anni cercano di dare continuità ai propri risultati. Altra outsider di lusso può essere il, che dopo le recenti difficoltà negli ultimi anni potrà combattere per conquistare un posto ai playoff.In questo caso invece non ci sono dubbi sulla favorita per la vittoria finale:. Già la passata stagione i pugliesi hanno sfiorato la promozione in Serie B,. Questa dovrà essere quindi la stagione della definitiva consacrazione del Bari, che partirà con un solo obiettivo:(che pure è probabilmente il più complicato della C). Le avversarie più credibili, ad oggi, sono certamente, club di grande esperienza, e, di ritorno ad alti livelli dopo anni complicati. Ad incuriosire sono soprattutto i rosanero, reduci dalla campagna di Serie D, che vogliono riprendersi fin da subito un ruolo da protagonisti nel calcio che conta. Insomma, è tutto pronto e dopo un lunghissimo digiuno la Serie C è pronta a tornare: ormai è solo questione di ore...