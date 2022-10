Guai giudiziari in arrivo per l'ex presidente del Bari e della Federcalcio Antonio Matarrese.



L'imprenditore pugliese, oggi 82enne, assieme ad altre sette persone, risulterebbe indagato dalla Procura di Bari per bancarotta fraudolenta relativamente al fallimento di diverse società. In totale Matarrese e soci avrebbero accumulati debiti per circa 300 milioni di euro.



A riportare la notizia l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.