Bari, l'incubo è finito: la salvezza era il minimo, ora i De Laurentiis (e Polito) mantengano le promesse

. Non era giusto il finale, il corretto tributo a una carriera onorevole, il degno sigillo ai desideri di questa piazza.(specialmente per quanto visto quest’anno lontano dal San Nicola).. Settimana scorsa fu proprio di Di Cesare la deviazione decisiva sul tiro di Gaston Pereiro per il gol dell'1-1 segnato dalla Ternana, all'82esimo minuto nella gara di andata, un pareggio che sembrava spegnere definitivamente le speranze salvezza del Bari.e (unite alla reti di Ricci e Sibilli nella ripresa)per una società che ha vissuto una stagione infernale e che avrebbe meritato ben altri obiettivi, visto quanto compiuto solo un anno fa.

E pensare che, nelle idee della proprietà, questa formazione, rimaneggiata dal mercato estivo, doveva puntare alla promozione diretta in Serie A. Il destino (e i risultati) invece, stavano ipotizzando l’amarezza di una clamorosa retrocessione, prima di agganciare almeno la possibilità di salvarsi ai playout.(solo il Lecco ha vinto meno). Ben 49 i gol subiti (tra le peggiori difese della Serie B) e solo 38 quelli segnati (terzo peggior attacco)., dove i Galletti hanno vinto, oltre a stasera allo stadio Liberati, in due sole occasioni – a Cremona per 0-1, il lontano 26 agosto 2023, e a Brescia per 1-2 a fine ottobre – collezionando il 2° peggior rendimento, dopo il Lecco, in tutta la Serie B, con soli 14 punti messi a referto, frutto di 2 misere vittorie e 8 pareggi, oltre a 9 ko.(27 punti, nona miglior squadra in cadetteria), già durante la stagione regolare.

Dall'inizio del campionato, infatti, sono cambiati addirittura 4 allenatori in casa Bari: all'esonerato Michele Mignani (fautore dell’arrivo alla finale playoff dello scorso anno) è subentrato Pasquale Marino, sostituito poi da Beppe Iachini, esonerato a sua volta per fare spazio a Federico Giampaolo, ex tecnico dell’Under 19 e della Primavera pugliese e traghettatore in quest'ultima parte di stagione.. E in verità, addirittura, sarebbero stati sette i tecnici, qualora Mignani non avesse accettato la chiamata del Palermo.Una specificazione che non lascia alcun dubbio sulla gestione sclerotica da parte della proprietà che, al posto di investire sul mercato, ha semplicemente sprecato gran parte del budget a disposizione, spendendo esclusivamente su questo continuo ricambio tecnico in panchina.

, anche a causa di una pesante e scottante sottovalutazione dello choc subito al termine della passata stagione: la sconfitta casalinga in quel 11 giugno 2023, data maledetta per i tifosi dei Galletti, quando il San Nicola venne gelato da una rete di Pavoletti nella finale playoff, permettendo al Cagliari di Ranieri di volare in A. Era il 94’ e mancavano 12 secondi a un sogno che sembrava irrealizzabile.(visti anche gli arrivi di importante caratura – poi dimostratosi fallimentari, per motivi diversi – di giocatori che dovevano infondere qualità maggiore al Bari)Dal calvario fisico di Menez (che ha risolto il contratto anzitempo) all'altalena prestazionale di Nasti, passando per i flop di Aramu, Diaw e Puscas.. Che ora, in ogni caso, vivrà un’estate rovente.

Un lento declino (per fortuna della piazza, incompleto), quello vissuto dal Bari, che non è riuscito a ripetere un’annata simile alla scorsa (col sogno Serie A sfiorato e sfumato via a pochi secondi dal traguardo), ma che nemmeno pensava di vivere i fantasmi di una possibile retrocessione, divenuta realtà oggi., dato anche il poco budget a disposizione e le dovute e necessarie operazioni di rientro in simbiosi con il Napoli, volute dalla proprietà De Laurentiis.

Da(anche se è arrivato solo la scorsa estate) che può ambire a un upgrade tra le top formazioni della B e la zona bassa della A e può generare una buona plusvalenza per il club pugliese, passando per giocatori comee, soprattutto, il trascinatore- miglior giocatore in stagione per termini realizzativi - che, tra rientri dai rispettivi prestiti e non, possono avere un buon mercato in Italia, generando introiti importanti per il Bari.(lanciato nella mischia per bisogno quanto per impossibilità di trovare nuovi tecnici che rischiassero per il Bari)- mal voluto, ormai, dalla piazza pugliese - che insieme alla famiglia De Laurentiis, ha sì riportato la piazza di Bari almeno in cadetteria, ma è anche artefice di questo risultato disastroso, frutto di una gestione stagionale indegna. Il Bari –, tra contestazioni (come quella dopo il 4-1 subito sul campo del Cosenza, dove i quasi 2.000 tifosi giunti in Calabria hanno cantato il coro “Siete solo dei figli di p*****a” alla squadra, prima che facesse rientro negli spogliatoi)

. Le contestazioni dei tifosi sono state plurime, l’abbiamo raccontato a più riprese:Questa crisi vissuta, queste sensazioni così negative e questa salvezza strappata negli ultimi 90 minuti disponibili devono servire per ritrovare la speranza di un futuro che possa tornare glorioso per una società che, per storia e affluenza di pubblico allo stadio, merita anche la massima categoria, non la cadetteria.. Meno chiacchiere per sviare dai reali problemi del Bari e più fatti concreti.@cicciostraga7