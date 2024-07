Inter, in Francia sono sicuri: Carboni a un passo dal Marsiglia, la formula e cosa manca per la chiusura

il futuro disarà con Roberto De Zerbi. Nonostante la richiesta delper un altro anno di prestito dopo quello della passata stagione, nelle ultime oreper arrivare al gioiello argentino: Footmercato parla ditra i due club per il classe 2005.- Le cifre non vengono rese note, ma Inter e OM avrebbero raggiunto, che non perderebbero cosìL'affare sarebbe ai dettagli. Carboni potrà così giocare con maggiore continuità rispetto a quanto avrebbe fatto a Milano.

- Come riporta Fabrizio Romano, l'offerta inviata all'Inter è di un: inerazzurri avranno unper mantenere il controllo sul giocatore., si sta trattando su altri dettagli cruciali. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,