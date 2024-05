Ternana e Bari, chi va in Serie C in caso di parità? Tutte le combinazioni per il playout

Ci si giocherà dunque la salvezza ai playout, ma dopo l'andata, terminata 1-1 al San Nicola, quali sono le combinazioni per vedere il Bari ancora in Serie B e quali per la Ternana?Il ritorno si giocherà una settimana dopo l'andata, giovedì 23, a campi invertiti, dunque al Liberati.

Dunque, in caso di doppio pareggio dopo l'1-1 ottenuto in Puglia, oppure di vittoria in casa, gli umbri rimarrebbero in B.. E questo perché, banalmente, serve vincere la partita per non retrocedere. Con qualsiasi punteggio, in trasferta. Qualsiasi segno diverso dal 2 equivarrebbe alla Serie C.