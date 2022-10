L'uomo copertina di questo ottimo inizio di stagione del Bari non può che essere Walid Cheddira.



L'attaccante italo-marocchino con le sue reti (otto fin qui in dieci turni di B) sta trascinando i galletti nelle zone più nobili della classifica ma sta contestualmente attirando su di sé anche le attenzione di molto club anche di Serie A.



Al momento, tuttavia, nessuno si sarebbe ancora presentato alla porta del Bari per intavolare una trattativa per il 23enne nativo di Loreto. Almeno questo è ciò che sostiene il direttore sportivo dei pugliesi, Ciro Polito, a Cusano Italia TV: “Non c’è stata alcuna offerta ufficiale per Cheddira, ovviamente è un calciatore attenzionato ma per adesso ce lo teniamo stretto. Non abbiamo assolutamente un termine per andare in Serie A, ho chiesto tre anni per costruire la squadra e proseguiamo step by step. Non c’è fretta, ma dovesse accadere un miracolo ce lo teniamo stretto”.