Arriva dal Bologna l'ultimo acquisto del Bari. La società pugliese e quella emiliana hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento in biancorosso dell'attaccante esterno Gianmarco Cangiano.



Cresciuto nel vivaio della Roma, il 21enne campano è uno dei punti fermi dell'Under 20 azzurra. Nell'ultima stagione, dopo una prima parte trascorsa a Bologna, dove nel 2020 aveva collezionato le sue prime tre presenze in Serie A, si è trasferito al Crotone a gennaio. In precedenza era stato protagonista di un ottimo campionato ad Ascoli, sempre in B, due anni fa. Cangiano arriva al Bari in prestito con diritto di riscatto.