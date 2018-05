Sean Sogliano, direttore sportivo del Bari, parla in conferenza stampa a tre giorni dalla sfida playoff col Cittadella: "Io oggi sono qua per dire che società, squadra e allenatore siamo felici e orgogliosi di andarci a giocare questa partita: è un anno che lavoriamo per questo e speriamo che ce ne siano altre. Sabato pomeriggio ci saranno delle emozioni, ma se fossimo rimasti a casa non le avremmo vissute. Deve essere un giorno bello per i tifosi del Bari. E' un calcio troppo mediatico, spero che si possa adottare del buon senso e che non ci sia alcuni rinvio, a tre giorni da una partita serve rispetto per una città. Campionato falsato? Affermazioni che fanno sorridere, noi in stagione abbiamo avuto due calci di rigore e ci siamo conquistati tutto sul campo".