E' Alfredo Donnarumma l'ultimo obiettivo di mercato del Bari.



I galletti, alla ricerca di una punta di spessore per il proprio organico, stanno provando a puntare dritto sul 31enne campano della Ternana, uno dei bomber più esperti e prolifici della cadetteria.



La speranza dei pugliesi è che l'imminente arrivo in rossoverde di Andrea Favilli possa convincere il club umbro a lasciar partire Donnarumma. Un'ipotesi che, tuttavia, al momento la Ternana non pare voler prendere in esame. Favilli, infatti, viene considerato più un'alternativa a Donnarumma che il suo sostituto.