Sono ore caldissime e decisive per il futuro del Bari Calcio, dopo il fallimento della gestione Giancaspro e la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B. L'ex numero, che formalmente detiene ancora i diritti sulla concessione da parte del Comune di Bari dello stadio San Nicola (anche se il sindaco Decaro ha posto un ultimatum per le 9.30 di domani), ha presentato un ricorso al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che sarà esaminato nella giornata di oggi e che verterà principalmente sulla richiesta di bloccare lo svincolo dei calciatori.



SFIDA A TRE - Ma nel frattempo sono diverse le cordate che si sono proposte e che hanno tempo fino alle 12, quando si riunirà la commissione valutatrice, per confermare concretamente le loro manifestazioni di interesse per rilevare il titolo sportivo del club pugliese, pronto a ripartire dalla Serie D a fronte del pagamento di 150.000 euro. E tra i soggetti in corsa ci sono almeno 3 diversi presidenti di Serie A intenzionati a riportare nel calcio professionistico e a rifare grande il Bari; si va dal patron del Torino Urbano Cairo, che ha fornito il proprio sostegno esterno alla cordata di 8 imprenditori della Ss Dilettantistica Bari 1908, a Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, in questo momento i candidati più autorevoli per rilevare i galletti.



PARLA LOTITO - A Radio Selene, il presidentissimo della Lazio ha confermato di aver costituito una società sportiva e di voler partecipare alla contesa: "Io la mia società l’ho costituita, non vi dico il nome perché è una sorpresa. Io mi sono studiato la piazza di Bari e la sua storia. Perché ho dato disponibilità? Non certo per pubblicità. In tanti mi hanno chiesto di farlo da tanto tempo, anche all’epoca della B. Non potevo avere due società nello stesso campionato. La scelta che dovrà fare il sindaco sarà questa: vuole un progetto solido? La mia Lazio ha chiuso l’ultimo bilancio con 48,5 milioni di attivo. Mettere i soldi non basta: io ci voglio mettere la faccia e il cuore".



MA ADL... - Propositi molto chiari, come quelli di Aurelio De Laurentiis che, accompagnato dall'avvocato Grassani, ha incontrato a sua volta il sindaco di Bari Decaro per illustrare il proprio progetto, la Società Sportiva Città di Bari, sull'onda di quanto fatto a Napoli. Bilanci in ordine, una programmazione pluriennale impostata sui migliori talenti del calcio pugliese e una sinergia destinata a crearsi col suo club di riferimento. In attesa di ulteriori novità, rimangono in lizza anche l’As Bari Calcio legata all’avvocato marchigiano Fulvio Monachesi, l’ASD Bari 1908 di Nicola Canonico, l' Asd Bari Calcio di Luigi Blasi, già presidente del Taranto, e la Bari Calcio Academy dell'avvocatessa Federica Ferri.