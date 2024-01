Bari, summit di mercato col Sassuolo: tutti i nomi

Nelle prossime ore in casa Bari è previsto un vertice con il Sassuolo: Moro sarà senza dubbio l’argomento principale, ma non l’unico. Sul tavolo, infatti, potrebbero finire alcuni giovani a cui il club neroverde vorrebbe far accumulare un po’ di esperienza: si tratterebbe di Filippo Missori, terzino destro classe 2004, Luca Lipani centrocampista del 2005 (entrambi sono nel giro delle nazionali azzurre), nonché dell’esterno offensivo norvegese Emile Ceide, 22 anni. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.