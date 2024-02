Bari, UFFICIALE: Benali rinnova dopo il primo gol a due settimane dall'arrivo

Magic moment per Ahmad Benali al Bari. Il club pugliese (serie B) annuncia che il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione per un ulteriore anno al verificarsi di determinate condizioni) del centrocampista libico classe 1992 ex Pescara, Crotone, Pisa e Brescia. Da dove è arrivato sul finire dello scorso mercato invernale.



ALLA CALHANOGLU - Sabato pomeriggio lo stesso calciatore ha segnato il suo primo gol in maglia biancorossa, sbloccando il risultato nel turno casalingo vinto 3-1 contro il Lecco. Il nuovo allenatore Iachini lo ha schierato nel ruolo di regista davanti alla difesa.