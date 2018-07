Il Bari calcio fallisce: la ricapitalizzazione non ha avuto luogo entro le 18 di oggi e così non c’è l’iscrizione al campionato di serie B, con il termine alle 19. Il Consiglio di amministrazione convocato ha stabilito la messa in liquidazione: la società biancorossa, dopo 110 anni di storia, deve ripartire dalla serie D, se riuscirà a mettere su una società. Intanto per il Bari di Giancaspro, libri in tribunale:e pensare che il sito della società biancorossa riportava già la griglia della serie B 2018-2019, in maniera troppo ottimista.