Dopo il prestito alla Fidelis Andria, Giovanni Mercurio inizia una nuova avventura in Serie D. L’attaccante classe 2003 del Bari ha infatti firmato con il Casarano dopo la risoluzione del contratto con i pugliesi. Questo il comunicato del club: "Il Casarano Calcio comunica di aver provveduto al tesseramento del calciatore Giovanni Mercurio. Classe 2003, nato a Bari, in questa prima parte di stagione ha indossato la maglia della Fidelis Andria. Giovanni, è un attaccante di piede destro ha collezionato 7 presenze nel campionato corrente in Serie C".