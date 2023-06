Si arricchisce ogni giorno di nuovi colpi di scenaprossimamente r(gli americani che stanno rilevando da Radrizzani il 58% del capitale del Leeds).ilche, presentando ai creditori del club (le banche in prima linea) sei proposte tutte regolarmente respinte come inaccettabili. In altre parole. E riappare come Jack in the boxche ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un’assemblea di SportSpettacolo Holding (la controllante di Sampdoria) giustoed eleggere il nuovo cda.Il Viperetta non si smentisce. Lacrimando di essere stato espropriato della Sampdoria dall’accordo, peraltro accettato, che ha definito la somma di spettanza del trust nel quale la società era stata incapsulata,(stavolta però destinati alle sue tasche)cinque di stipendi arretrati, tre a titolo di liquidazione dell’ultima rata del mutuo di Banca Intesa sul marchio. Oltre ad una somma (anch’essa destinata al trust) sottoposta peraltro ad una serie di condizion tutte da verificare nel tempo. Un deal che ha mandato in bestia Ferrero. Convincendolo di essere stato defraudato di un bene. E quindi, ecco l’estrema trovata dell’assemblea di SSH, destinata peraltro a creare soltanto confusione lungo l’asse che conduce alla cessione del club.Di Tafazzi uno basta e avanza…E’ presumibile checolpevole ai suoi occhi di aver dato il via libera all’aumento di capitale a RadrizzaniE magari tenti di imporre all’assemblea della Sampdoria, convocata il 16 giugno (e il 19 e il 20 in seconda e terza convocazione) un suo rappresentante che faccia valere la maggioranza relativa delle azioni tuttora in mano al Viperetta. Un guazzabuglio che potrebbe ingolfare il percorso, assai stretto ed impervio, verso l’iscrizione al campionato che va irrevocabilmente realizzata entro il 20 giugno. Vedremo come se ne uscirà eo resisteranno al fianco del nuovo consigliere incaricato di “osservare” e tutelare gli interessi di Radrizzani. Nessun commento in proposito dal trustee Vidal. Interpellato, l’avvocato Sammarco, legale di Ferrero, ha risposto: “Non sono autorizzato a parlare”.Tornando al versante Barnaba.? Praticamente nessuna, la strada è tracciata e conduce a Radrizzani-Manfredi. Tuttavia Barnaba si agita e fa sapere di essere pronto. A fare che cosa, esattamente? Non è chiaro. Non ha accordi con i creditori e si dubita possa raggiungerli in pochissimi giorni.Sembra la sua un’azione di disturbo orchestrata da chi era stato per mesi intimamente convinto di spuntarla, in quanto unico player in campo. Alla fine, era il ragionamento, mangeranno la mia minestra.. L’ex proprietario sperava di riguadagnarsi la stima dei tifosi dimostrando di aver onorato la parola data in pubblico nel 2019. “Se ci sarà bisogno farò il possibile per salvare la Sampdoria”.Gli è andata male ma in un certo senso anche bene. La San Quirico, la cassaforte di famiglia, avrebbe messo mano alla borsa, ora risparmierà i 50 milioni di euro che aveva deciso di investire nell’operazione di salvataggio della Sampdoria., avrebbe dovuto occuparsi della squadra, facendo in modo di rafforzarla sul mercato di gennaio per tentare di evitare la retrocessione.(salvo interventi diretti dell’ormai quasi ex patron del Leeds) da Banca Sistema, attraverso l’emissione di bond in obbligazioni convertibili in azioni, all’esito del closing dell’intera operazione di acquisto.Vogliono fortemente e senza tentennamenti “la bellissima ballerina caduta ammalata che abbiamo guarito”, così la definì Duccio Garrone. L’ex patron la resuscitò letteralmente dalle ceneri salvandola dal fallimento nella primavera del 2002. I due manager italiani hanno già assicurato il pagamento del primo trimestre degli stipendi arretrati a calciatori, staff e dipendenti. Presto daranno l’ok al versamento di altre due mensilità. Insomma, stanno andando diritti alla mèta.A dispetto delle lungaggini procedurali e giudiziarie, gli incoming owners si sentono operativi e agiscono come fossero già ufficialmente montati in sella al purosangue (per adesso ancora un claudicante ronzino) blucerchiato. Ottenuta dalla controllante SSH il via libera all’aumento di capitale stanno attivamente lavorando (Manfredi con l’assistenza del vicepresidente blucerchiato Romei) alla definizione dell’accordo con i creditori del club. Questione di giorni.che reclamano la restituzione piena del loro credito. Si parla di milioni di euro, essendo il debito verso i procuratori accumulato durante gli ultimi anni della gestione Ferrero superiore ai 20 milioni di euro. Uno sproposito per un club come la Sampdoria. Probabilmente si chiuderà al 50% le diplomazie si sono già messe al lavoro.