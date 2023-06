La vicenda Sampdoria è ancora piuttosto complessa. Lo ha ricordato lo stesso Lanna, ribadendo che per i blucerchiati c'era ancora parecchia strada da fare prima del passaggio di proprietà a Radrizzani e Manfredi. Ad esempio, l'accordo con i creditori. I due imprenditori hanno fatto una proposta sicuramente più vantaggiosa ai creditori di quanto ventilato in passato, ossia il 70% in tre anni, e pare che la soluzione sia stata accettata dai medio/piccoli, anche se qualcuno a sorpresa starebbe prendendo tempo.



Il nodo principale, invece, riguarda i procuratori, fermi sul 'no'. Senza il loro assenso, l'operazione rischierebbe di saltare. Ieri il gruppo Radrizzani ha trattato a lungo con i tre o quattro agenti arcinoti, in possesso dei crediti necessari per raggiungere la soglia del 60%. Manfredi e Radrizzani proponevano uno stralcio del 60% con pagamento in tre rate, comunque maggiore dell'offerta di Barnaba, 25% sempre in tre tranche.



Secondo Il Secolo XIX tutti questi ostacoli, improvvisi ed inattesi, potrebbero far parte del disegno di qualcuno che starebbe manovrando gli agenti e i medi creditori per creare problemi a Manfredi e Radrizzani. Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate continua a chiedere al Cda la conferma dell'adesione dei creditori principali. Sullo sfondo c'è sempre Barnaba, forte di buoni consensi e che, nell'Assemblea di lunedì scorso, ha fatto mettere a verbale di essere stato "pronto a intervenire".