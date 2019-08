Anche Joe Barone ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Erik Pulgar:

"Un'altra giornata importante per la crescita della Fiorentina, visto l'arrivo di Erik Pulgar. Ringrazio il Bologna per la trattativa e per il lavoro con il giocatore. Speriamo inoltre che Mihajlovic possa tornare a grandi livelli. Voglio dare una notizia, Mediacom sarà lo sponsor della Fiorentina per tutta la prossima stagione. Commisso vuole investire ulteriormente, e l'accordo garantirà al club una grande spinta ulteriore."