Il direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato ai canali ufficiali della società, non lesinando una decisa risposta alle parole di stamani di Rino Gattuso a La Repubblica:



“Aspettiamo che la squadra arrivi alla fine della settimana per cominciare il raduno, abbiamo fatto dei cambiamenti qui al centro sportivo. Con Italiano parlo praticamente ogni giorno, ha portato tanto entusiasmo e gli faccio i miei auguri. Aspettiamo che arrivi anche lui, poi tutti pronti a partire per Moena.



LA RISPOSTA - "Gattuso? Mi fa ridere questa situazione, la Fiorentina ha accolto con il sorriso le sue dichiarazioni. A quanto pare Mendes è solo un suo amico che gli dà dei consigli… Vorrei precisare che ai primi di giugno Pradè e Mendes si sono incontrati per parlare di mercato e di alcuni suoi giocatori, poi l’ho incontrato anche io a Milano. Mi dispiace anche per la memoria corta del Mister, che si è dimenticato di aver conosciuto il presidente Commisso in occasione della partita tra Fiorentina e Napoli dello scorso maggio. Vorrei anche segnalare che al momento non è arrivata nessuna richiesta da parte dei suoi avvocati per abolire la clausola di riservatezza.



La Nazionale? Bellissimo vedere il pubblico sugli spalti, la pazienza che Mancini ha avuto nel costruire il gruppo è davvero esemplare. Ha dato tanta continuità a giocatori molto giovani del nostro campionato, tutto il mondo ci osserva”.