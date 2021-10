Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto a Dazn prima della sfida con la Lazio: "E' una partita delicata per noi e per loro, siamo in crescita e stiamo migliorando rispetto agli ultimi due anni. Considero la Fiorentina come DAZN, in crescita. E' una gara interessante e delicata, dobbiamo fare un ottimo risultato per dare continuità alla squadra. Ci aspettiamo una gara molto intensa".



VLAHOVIC - "Si gestisce ogni giorno, fa parte della squadra e non siamo concentrati sul singolo giocatore. Ha preso una decisione e poi noi ci stiamo preparando per il futuro della Fiorentina, non a livello singolo ma di gruppo. L'ideale è cederlo a gennaio? Ora sui dettagli è difficile, abbiamo una partita stasera ed un intero campionato da giocare. Ci sono tante partite da qui a gennaio, stiamo molto attenti al mercato. Lo facciamo per tutte le posizioni non solo per l'attacco".