L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Il tecnico ha risposto riguardo l'assenza di Strefezza e i possibili sostituti: "Guardo chi è a disposizione, con la speranza che Strefezza torni presto. Oudin si allena con noi da tre giorni, essendo stata una settimana corta. È un ragazzo che non ha svolto una preparazione importante, essendo stato fuori rosa fino ad ora, quindi dobbiamo alzare la sua tenuta fisica, ma non avendo molto tempo lo farà giocando. È un giocatore a disposizione, se ci sarà modo lo utilizzeremo, seppur magari per una parte di gara".



SULLA PARTITA - "Sarà una bella partita per diversi motivi: veniamo da un risultato positivo e di questo dobbiamo essere orgogliosi e darci fiducia per il futuro. In questo campionato non c'è tempo per guardarsi dietro. Incontreremo una squadra forte e organizzata, servirà attenzione, giocandoci il match alla pari con aggressività".



SU BLIN - "Non parlo mai dei singoli, non penso che ci siano dei titolari, anche chi ha giocato meno, magari in futuro può giocare di più. Abbiamo una rosa giovane con ragazzi che devono crescere, tutti insieme, gestendo anche i momenti più difficili".