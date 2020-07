Il momento di Musa Barrow è più che positivo. L'attaccante gambiano dopo il lockdown è tra i giocatori più in forma di tutta la Serie A. Ben cinque gol segnati in sette gare ed è diventato imprescindibile per il Bologna. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il suo agente, Luigi Sorrentino:



“Quando l'Atalanta ha proposto Barrow al Napoli, l'avrei portato volentieri. Adesso è in una piazza come Bologna ed era uno dei miei sogni. È in prestito con obbligo di riscatto, non conosco le cifre, mi pare sui 19 milioni in totale, bonus compresi. Non saprei che prezzo fa sul mercato, se continua così i prezzi salgono. Gasperini è l'unico allenatore a cui non ho mai detto niente, ha sempre impiegato Barrow quando riteneva fosse giusto, ricordiamoci che lì ci sono dei mostri in attacco. Quando l'ho visto giocare, a 14 anni, giocava da mezz'ala alla Kaka, quando è arrivato all'Atalanta, vista la sua predisposizione al gol, è stato schierato da prima punta. Ha l'abilità e l'agilità di saltare l'uomo anche spalle alla porta. Gasperini è uno che vede lontano, ha fatto esordire El Shaarawy a 15 anni, ha il fiuto per i giovani".