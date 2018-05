Musa Barrow è il nuovo che avanza. E la famiglia Percassi è di parola: gli ha promesso che resterà all'Atalanta anche per la prossima stagione, poi potrà spiccare il volo dall'anno che verrà qualora dovesse meritarselo e arrivassero le proposte giuste. Sì, perché l'attaccante classe '98 esploso grazie al lavoro di Gasperini nel finale di stagione ha già gli occhi addosso di tante società. Gol, giocate di qualità e tanta personalità al servizio della Dea, Barrow è stato studiato da vicino dall'Inter così come dalla Juventus con strategie ben diverse. E non sono sole...



LE STRATEGIE - L'Inter ha ricevuto anche le conferme pubbliche dell'agente, Barrow piace al ds Ausilio e l'idea di un'opzione per prenotarlo come fatto con il difensore Bastoni (proprio dall'Atalanta) è concreta. Ma ad oggi Percassi vuole attenderlo così da venderlo al momento giusto e alla cifra più adeguata. E la Juventus? Lavora nell'ombra, fari spenti e contatti continui con la dirigenza della Dea per trovare il momento giusto in cui far scattare l'assalto. Crearsi una corsia preferenziale e preparare un Caldara-bis, con contropartite tecniche incluse: nella mente di Marotta e Paratici c'è anche questa pista, sapendo che Barrow è un obiettivo delicato e complesso su cui servirà pazienza. Perché l'Atalanta ha alzato il muro e dall'estero si sono attivati più club, Borussia Dortmund in testa ma non solo. Sarà una corsa lunga, l'Inter c'è allo scoperto, la Juve non molla. Barrow piace proprio a tutti...