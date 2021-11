Andrea Barzagli, ex difensore della Juve, parla a Dazn della partita vinta dai bianconeri 2-0 contro la Lazio: "​Una grande vittoria, ho visto sostanza e qualità. Per me è una vittoria meritata per la Juventus, probabilmente il successo contro la Fiorentina ha dato qualcosa in più ma questa è stata la miglior partita della Juventus in stagione".